Компания Rocket Lab 23 октября запустила из Новой Зеландии три спутника Hawk для американской компании HawkEye 360. Ракета Electron стартовала в 3:11 по восточному времени США, или в 07:11 по Гринвичу и в 20:11 по местному времени Новой Зеландии, сообщает Space.com.

Сбор радиочастотных сигналов

Три спутника Hawk принадлежат компании HawkEye 360, базирующейся в штате Виргиния. Согласно плану миссии, их должны вывести на низкую околоземную орбиту высотой 520 километров. После ввода в эксплуатацию аппараты будут сканировать планету на предмет радиочастотных излучений.

В Rocket Lab отметили, что спутники HawkEye 360 работают группами по три и собирают данные во всем радиочастотном спектре. Их применяют для отслеживания морского движения, выявления глушения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, мониторинга радаров, картографирования коммуникаций и космической обороны.

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19-я миссия Rocket Lab в этом году

HawkEye 360 поставляет собранные данные правительству США и его союзникам. Компания использует собственную обработку сигналов и аналитику на основе искусственного интеллекта. Первые спутники HawkEye 360 запустили в 2018 году, а всего на низкую околоземную орбиту уже отправили почти 50 таких аппаратов.

Нынешний старт стал 98-м запуском Rocket Lab и 19-й миссией компании в 2026 году. Шестнадцать полетов в этом году осуществили с помощью ракет Electron, еще три — суборбитальной версией HASTE, которую используют для испытаний технологий в гиперзвуковом полете.

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