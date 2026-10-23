Rocket Lab запустила три супутники Hawk з Нової Зеландії — Space.com

Компанія Rocket Lab 23 жовтня запустила з Нової Зеландії три супутники Hawk для американської компанії HawkEye 360. Ракета Electron стартувала о 3:11 за східним часом США, або о 07:11 за Гринвічем і о 20:11 за місцевим часом Нової Зеландії, повідомляє Space.com.

Збір радіочастотних сигналів

Три супутники Hawk належать компанії HawkEye 360, що базується у штаті Вірджинія. За планом місії, їх мають вивести на низьку навколоземну орбіту заввишки 520 кілометрів. Після введення в експлуатацію апарати скануватимуть планету на предмет радіочастотних випромінювань.

У Rocket Lab зазначили, що супутники HawkEye 360 працюють групами по три та збирають дані в усьому радіочастотному спектрі. Їх застосовують для відстеження морського руху, виявлення глушіння сигналів глобальних навігаційних супутникових систем, моніторингу радарів, картографування комунікацій і космічної оборони.

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19-та місія Rocket Lab цього року

HawkEye 360 постачає зібрані дані уряду США та його союзникам. Компанія використовує власну обробку сигналів і аналітику на основі штучного інтелекту. Перші супутники HawkEye 360 запустили у 2018 році, а загалом на низьку навколоземну орбіту вже відправили майже 50 таких апаратів.

Нинішній старт став 98-м запуском Rocket Lab і 19-ю місією компанії у 2026 році. Шістнадцять польотів цього року здійснили за допомогою ракет Electron, ще три — суборбітальною версією HASTE, яку використовують для випробувань технологій у гіперзвуковому польоті.

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