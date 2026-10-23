Model Samsung S99H wyprzedził Sony Bravia i stał się faworytem wśród telewizorów OLED

Flagowy telewizor OLED Samsung S99H przewyższył model Sony Bravia 8 II, który przez długi czas pozostawał faworytem redakcji What Hi-Fi?. Nowość przyciągnęła uwagę ekspertów wysoką jasnością, wysoką jakością obrazu oraz rozbudowanymi możliwościami w zakresie gier. Jednocześnie telewizor ma kilka cech, które dla części nabywców mogą stanowić wady.

Główną zaletą modelu Samsung S99H jest ulepszona matryca QD-OLED, która zapewnia wyższą jasność w porównaniu z modelem Sony Bravia 8 II. Jednocześnie telewizor zachowuje naturalne odwzorowanie kolorów, głęboką czerń i wysoki kontrast.

W trybie Filmmaker Mode obraz jest odtwarzany zgodnie z zamysłem reżysera, bez zbędnej obróbki, która mogłaby zniekształcić oryginalny obraz.

Model ten jest również skierowany do graczy. Samsung S99H jest wyposażony w złącza HDMI 2.1 obsługujące rozdzielczość 4K i częstotliwość odświeżania do 165 Hz, a także technologie VRR i ALLM. Pozwala to uzyskać płynniejszy obraz w dynamicznych grach i zmniejszyć opóźnienia podczas sterowania.

Kolejną zaletą jest platforma Tizen, która oferuje szeroki wybór aplikacji. W magazynie „What Hi-Fi?” opisano ją jako „jeden z najbogatszych zestawów aplikacji, jakie można znaleźć w jakimkolwiek telewizorze”.

Pomimo wysokich ocen jakości obrazu model Samsung S99H nie jest pozbawiony pewnych kompromisów.

W szczególności szeroka metalowa ramka telewizora wygląda efektownie przy montażu na ścianie, ale może być mniej odpowiednia w przypadku ustawienia na podstawce.

Ponadto producent usunął z zestawu moduł One Connect, który teraz trzeba kupić osobno.

Kolejną wadą jest brak obsługi Dolby Vision. Samsung nadal rozwija swój własny format HDR10+, dlatego użytkownicy, dla których ważna jest kompatybilność z Dolby Vision, powinni wziąć to pod uwagę przed zakupem.

Nie wszystkie oczekiwania spełnia również wbudowany system audio. Według oceny magazynu „What Hi-Fi?”, głośniki telewizora Samsung S99H ustępują systemowi dźwiękowemu telewizora Sony Bravia 8 II.

„Byłoby zbrodnią” pozostawić taki telewizor bez dobrego zewnętrznego systemu audio – zauważa magazyn. Chociaż wbudowane głośniki zapewniają całkiem niezły dźwięk, eksperci zalecają rozważenie zakupu oddzielnego systemu audio, aby stworzyć pełnoprawne kino domowe.

Pomimo wymienionych wad, mocne strony modelu Samsung S99H, zdaniem recenzentów, przeważają nad kompromisami.

Telewizor łączy w sobie wysoką jasność szczytową, charakterystyczną dla modeli premium z technologią Mini LED, z głęboką czernią i praktycznie nieskończonym kontrastem matrycy QD-OLED. To właśnie jakość obrazu stała się głównym argumentem przemawiającym na korzyść tej nowości.

Sony Bravia 8 II pozostaje bardzo dobrym telewizorem, jednak według oceny magazynu „What Hi-Fi?” prymat przechodzi teraz na stronę modelu Samsung S99H.

Magazyn nazywa ten nowy model nowym „królem” wśród telewizorów OLED, podkreślając przede wszystkim jego imponujący obraz i możliwości w zakresie gier.

Informacje te zawarte są w recenzji magazynu „What Hi-Fi?”.

Wcześniej firma Samsung Electronics zaprezentowała wyświetlacze 3D bez okularów Spatial Signage na stoisku producenta gier NC podczas Tokyo Game Show 2026 w centrum wystawowym Makuhari Messe w mieście Chiba w Japonii. Firma planuje wykorzystywać takie ekrany w sklepach z produktami z postaciami z gier oraz w sklepach typu pop-up.

Badanie z udziałem 147 osób dorosłych wykazało, że Samsung Galaxy Watch 6 może pomagać w wykrywaniu obturacyjnego bezdechu sennego o nasileniu średnim i ciężkim. Urządzenie prawidłowo rozpoznawało takie przypadki w 94% przypadków.

Czytaj nas na