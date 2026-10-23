Samsung S99H обійшов Sony Bravia та став фаворитом серед OLED-телевізорів

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Флагманський OLED-телевізор Samsung S99H перевершив Sony Bravia 8 II, який тривалий час залишався фаворитом редакції What Hi-Fi?. Новинка привернула увагу експертів високою яскравістю, якісним зображенням і розширеними ігровими можливостями. Водночас телевізор має кілька особливостей, які можуть стати недоліками для частини покупців.

Головною перевагою Samsung S99H стала вдосконалена QD-OLED-матриця, яка забезпечує вищу яскравість порівняно із Sony Bravia 8 II. При цьому телевізор зберігає природну передачу кольорів, глибокий чорний колір і високу контрастність.

У режимі Filmmaker Mode зображення відтворюється відповідно до задуму режисера, без зайвої обробки, яка може спотворювати оригінальну картинку.

Модель також орієнтована на геймерів. Samsung S99H оснащений роз’ємами HDMI 2.1 із підтримкою роздільної здатності 4K та частоти оновлення до 165 Гц, а також технологій VRR і ALLM. Це дає змогу отримати плавніше зображення в динамічних іграх і зменшити затримку під час керування.

Ще однією перевагою є платформа Tizen, яка пропонує широкий вибір програм. У What Hi-Fi? її описали як «один із найповніших наборів додатків, які ви знайдете на будь-якому телевізорі».

Попри високі оцінки якості зображення, Samsung S99H не позбавлений компромісів.

Зокрема, широка металева рамка телевізора ефектно виглядає під час настінного монтажу, але може бути менш доречною при встановленні на підставку.

Крім того, виробник прибрав із комплекту блок One Connect, який тепер потрібно купувати окремо.

Ще одним недоліком є відсутність підтримки Dolby Vision. Samsung продовжує розвивати власний формат HDR10+, тому користувачам, для яких важлива сумісність із Dolby Vision, варто врахувати це перед купівлею.

Не всі очікування виправдовує і вбудована аудіосистема. За оцінкою What Hi-Fi?, динаміки Samsung S99H поступаються звуковій системі Sony Bravia 8 II.

«Було б злочином» залишити такий телевізор без хорошої зовнішньої акустики, зазначає видання. Хоча вбудовані динаміки забезпечують непоганий звук, для повноцінного домашнього кінотеатру експерти радять розглянути окрему аудіосистему.

Попри перелічені недоліки, сильні сторони Samsung S99H, на думку оглядачів, переважають компроміси.

Телевізор поєднує високу пікову яскравість, характерну для преміальних моделей Mini LED, із глибоким чорним кольором і практично нескінченною контрастністю QD-OLED-матриці. Саме якість зображення стала головним аргументом на користь новинки.

Sony Bravia 8 II залишається дуже сильним телевізором, однак, за оцінкою What Hi-Fi?, тепер першість переходить до Samsung S99H.

Видання називає новинку новим «королем» серед OLED-телевізорів, відзначаючи передусім її вражаюче зображення та можливості для ігор.

Про це йдеться в огляді видання What Hi-Fi.

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