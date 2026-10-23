Samsung S99H обогнал Sony Bravia и стал фаворитом среди OLED-телевизоров

Флагманский OLED-телевизор Samsung S99H превзошёл Sony Bravia 8 II, который долгое время оставался фаворитом редакции What Hi-Fi?. Новинка привлекла внимание экспертов высокой яркостью, качественным изображением и расширенными игровыми возможностями. В то же время телевизор имеет несколько особенностей, которые могут стать недостатками для части покупателей.

Главным преимуществом Samsung S99H стала усовершенствованная QD-OLED-матрица, которая обеспечивает более высокую яркость по сравнению с Sony Bravia 8 II. При этом телевизор сохраняет естественную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность.

В режиме Filmmaker Mode изображение воспроизводится в соответствии с замыслом режиссёра, без лишней обработки, которая может искажать исходное изображение.

Модель также ориентирована на геймеров. Samsung S99H оснащён разъёмами HDMI 2.1 с поддержкой разрешения 4K и частоты обновления до 165 Гц, а также технологий VRR и ALLM. Это позволяет получить более плавное изображение в динамичных играх и уменьшить задержку при управлении.

Еще одним преимуществом является платформа Tizen, предлагающая широкий выбор программ. В What Hi-Fi? её описали как «один из самых полных наборов приложений, которые вы найдете на любом телевизоре».

Несмотря на высокие оценки качества изображения, Samsung S99H не лишен компромиссов.

В частности, широкая металлическая рамка телевизора эффектно смотрится при настенном монтаже, но может быть менее уместной при установке на подставку.

Кроме того, производитель исключил из комплекта блок One Connect, который теперь нужно покупать отдельно.

Еще одним недостатком является отсутствие поддержки Dolby Vision. Samsung продолжает развивать собственный формат HDR10+, поэтому пользователям, для которых важна совместимость с Dolby Vision, стоит учесть это перед покупкой.

Не все ожидания оправдывает и встроенная аудиосистема. По оценке What Hi-Fi?, динамики Samsung S99H уступают звуковой системе Sony Bravia 8 II.

«Было бы преступлением» оставить такой телевизор без хорошей внешней акустики, отмечает издание. Хотя встроенные динамики обеспечивают неплохой звук, для полноценного домашнего кинотеатра эксперты советуют рассмотреть отдельную аудиосистему.

Несмотря на перечисленные недостатки, сильные стороны Samsung S99H, по мнению обозревателей, перевешивают компромиссы.

Телевизор сочетает высокую пиковую яркость, характерную для премиальных моделей Mini LED, с глубоким черным цветом и практически бесконечной контрастностью QD-OLED-матрицы. Именно качество изображения стало главным аргументом в пользу новинки.

Sony Bravia 8 II остается очень сильным телевизором, однако, по оценке What Hi-Fi?, теперь первенство переходит к Samsung S99H.

Издание называет новинку новым «королём» среди OLED-телевизоров, отмечая прежде всего её впечатляющее изображение и возможности для игр.

Об этом говорится в обзоре издания What Hi-Fi.

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