NASA в ходе вакуумно-тепловых испытаний протестировало прототипы твердотельных батарей, которые выдержали температуру до минус 170°C без повреждений. Разработка создается в рамках проекта SPEARS для работы оборудования в суровых условиях на Луне, сообщает OilPrice.

Работа в экстремальном холоде

По данным издания, батареи сохраняли работоспособность, хотя и с пониженной эффективностью, при температурах до минус 80°C. Наилучшие показатели прототипы продемонстрировали в диапазоне от минус 60°C до плюс 80°C.

Проект Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space, или SPEARS, направлен на создание источников питания для лунных роверов, научных приборов и аварийного оборудования астронавтов в рамках программы Artemis. На Южном полюсе Луны температура может снижаться до минус 200°C, поэтому батареям необходима способность работать без постоянного подогрева.

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Почему используется твердый электролит

В обычных литий-ионных батареях ионы лития перемещаются между электродами через жидкий электролит. В твердотельных системах такого электролита нет, что снижает риск его замерзания при низких температурах. В материале также отмечается, что жидкие электролиты в традиционных литий-ионных элементах легковоспламеняемы.

Прототипы пока остаются небольшими лабораторными образцами и еще не испытывались в космосе. В то же время результаты SPEARS потенциально могут быть полезны для наземных технологий, в частности электромобилей, дронов, мобильных телефонов и систем накопления энергии. Для электрокаров такие решения теоретически могут улучшить запас хода в холодном климате.

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