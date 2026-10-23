NASA podczas testów próżniowo-termicznych sprawdziła prototypy baterii półprzewodnikowych, które wytrzymały temperaturę do minus 170°C bez uszkodzeń. Rozwiązanie jest opracowywane w ramach projektu SPEARS, aby sprzęt mógł działać w trudnych warunkach na Księżycu, podaje OilPrice.

Działanie w ekstremalnym zimnie

Według publikacji baterie zachowywały sprawność, choć z obniżoną wydajnością, w temperaturach do minus 80°C. Najlepsze wyniki prototypy osiągnęły w zakresie od minus 60°C do plus 80°C.

Projekt Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space, czyli SPEARS, ma na celu stworzenie źródeł zasilania dla łazików księżycowych, instrumentów naukowych i awaryjnego wyposażenia astronautów w ramach programu Artemis. Na południowym biegunie Księżyca temperatura może spadać do minus 200°C, dlatego baterie muszą być zdolne do działania bez stałego ogrzewania.

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Dlaczego stosuje się stały elektrolit

W zwykłych bateriach litowo-jonowych jony litu przemieszczają się między elektrodami przez ciekły elektrolit. Systemy półprzewodnikowe nie mają takiego elektrolitu, co zmniejsza ryzyko jego zamarzania w niskich temperaturach. W materiale zaznaczono również, że ciekłe elektrolity w tradycyjnych ogniwach litowo-jonowych są łatwopalne.

Prototypy pozostają obecnie niewielkimi próbkami laboratoryjnymi i nie były jeszcze testowane w kosmosie. Jednocześnie wyniki SPEARS mogą potencjalnie być przydatne dla technologii naziemnych, w tym samochodów elektrycznych, dronów, telefonów komórkowych i systemów magazynowania energii. W przypadku samochodów elektrycznych takie rozwiązania mogłyby teoretycznie poprawić zasięg w zimnym klimacie.

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