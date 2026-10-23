NASA випробувало твердотільні батареї за температури до мінус 170 °C — OilPrice

NASA під час вакуумно-теплових випробувань протестувало прототипи твердотільних батарей, які витримали температуру до мінус 170 °C без пошкоджень. Розробку створюють у межах проєкту SPEARS для роботи обладнання в суворих умовах на Місяці, повідомляє OilPrice.

Робота в екстремальному холоді

За даними видання, батареї зберігали працездатність, хоча й зі зниженою ефективністю, за температури до мінус 80 °C. Найкращі показники прототипи продемонстрували в діапазоні від мінус 60 °C до плюс 80 °C.

Проєкт Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space, або SPEARS, спрямований на створення джерел живлення для місячних роверів, наукових приладів та аварійного обладнання астронавтів у межах програми Artemis. На Південному полюсі Місяця температура може знижуватися до мінус 200 °C, тому батареям потрібна здатність працювати без постійного підігріву.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Чому використовують твердий електроліт

У звичайних літій-іонних батареях іони літію рухаються між електродами через рідкий електроліт. Твердотільні системи не мають такого електроліту, що зменшує ризик його замерзання за низьких температур. У матеріалі також зазначається, що рідкі електроліти в традиційних літій-іонних елементах є легкозаймистими.

Прототипи наразі залишаються невеликими лабораторними зразками й ще не випробовувалися в космосі. Водночас результати SPEARS потенційно можуть бути корисними для наземних технологій, зокрема електромобілів, дронів, мобільних телефонів та систем накопичення енергії. Для електрокарів такі рішення теоретично можуть покращити запас ходу в холодному кліматі.

Читай нас у