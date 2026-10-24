Астрономи вперше задокументували зелений білий карлик — Cyprus Mail

Астрономи вперше задокументували зелений білий карлик WD J1330+6435 у Чумацькому Шляху. Об’єкт розташований приблизно за 280 світлових років від Землі в сузір’ї Дракона. Його незвичний шартрезовий відтінок пов’язують із натрієм, що потрапив до зовнішніх шарів зорі разом із уламками колишніх кам’янистих планет, повідомляє Cyprus Mail.

Як білий карлик став зеленим

Білий карлик — це щільне ядро зорі малої або середньої маси, яка вичерпала ядерне паливо та скинула зовнішні оболонки. Зазвичай колір зір залежить від температури: холодніші виглядають помаранчевими, подібні до Сонця — білими, а найгарячіші — блакитними. Для білих карликів на колір також суттєво впливає хімічний склад атмосфери.

Астрофізик Марк Голландс з Університету Ворика, головний автор дослідження, опублікованого в журналі RAS Techniques and Instruments, пояснив, що поверхневі шари WD J1330+6435 збагатилися кальцієм, літієм і особливо натрієм. У звичайних зорях натрій поглинає вузьку ділянку помаранчевого світла. Проте надзвичайна густина білого карлика змінює цей процес: атоми натрію постійно взаємодіють з атомами гелію, через що поглинають жовті, помаранчеві та частину червоних хвиль. У результаті зоря набуває зеленого сяйва.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші незвичні кольори

Дослідники аналізували кольори 151 білого карлика, розташованого в межах приблизно 65 світлових років від Землі, використовуючи спектральні дані Sloan Digital Sky Survey і створені ними моделі спектрів. Типовим кольором таких об’єктів є білий.

Науковці також виділили WD J1011+2845 — білий карлик за 48 світлових років від Землі в сузір’ї Малого Лева, який має лососево-рожевий відтінок. Його колір пов’язаний із вуглецем, що піднімається з глибин зорі. За висновками дослідників, багаті на вуглець білі карлики частіше бувають рожевими або фіолетовими, об’єкти з уламками планетарних систем — жовтуватими, а холодніші зорі зі змішаною воднево-гелієвою атмосферою — блакитними чи ціановими.

Читай нас у