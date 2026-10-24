Астрономы впервые задокументировали зелёный белый карлик WD J1330+6435 в Млечном Пути. Объект расположен примерно в 280 световых годах от Земли в созвездии Дракона. Его необычный шартрезовый оттенок связывают с натрием, попавшим во внешние слои звезды вместе с обломками бывших каменистых планет, сообщает Cyprus Mail.

Как белый карлик стал зелёным

Белый карлик — это плотное ядро звезды малой или средней массы, которая исчерпала ядерное топливо и сбросила внешние оболочки. Обычно цвет звёзд зависит от температуры: более холодные выглядят оранжевыми, похожие на Солнце — белыми, а самые горячие — голубыми. Для белых карликов на цвет также существенно влияет химический состав атмосферы.

Астрофизик Марк Холландс из Уорикского университета, главный автор исследования, опубликованного в журнале RAS Techniques and Instruments, объяснил, что поверхностные слои WD J1330+6435 обогатились кальцием, литием и особенно натрием. В обычных звёздах натрий поглощает узкий участок оранжевого света. Однако чрезвычайная плотность белого карлика меняет этот процесс: атомы натрия постоянно взаимодействуют с атомами гелия, из-за чего поглощают жёлтые, оранжевые и часть красных волн. В результате звезда приобретает зелёное сияние.

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Другие необычные цвета

Исследователи проанализировали цвета 151 белого карлика, расположенного в пределах примерно 65 световых лет от Земли, используя спектральные данные Sloan Digital Sky Survey и созданные ими модели спектров. Типичный цвет таких объектов — белый.

Учёные также выделили WD J1011+2845 — белый карлик в 48 световых годах от Земли в созвездии Малого Льва, имеющий лососёво-розовый оттенок. Его цвет связан с углеродом, поднимающимся из глубин звезды. По выводам исследователей, богатые углеродом белые карлики чаще бывают розовыми или фиолетовыми, объекты с обломками планетарных систем — желтоватыми, а более холодные звёзды со смешанной водородно-гелиевой атмосферой — голубыми или циановыми.

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