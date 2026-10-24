天文学家首次在银河系中记录到绿色白矮星WD J1330+6435。该天体位于天龙座，距离地球约280光年。其不同寻常的黄绿色调被认为与钠有关：钠随着昔日岩质行星的碎片进入了这颗恒星的外层，《塞浦路斯邮报》报道。

白矮星如何变绿

白矮星是低质量或中等质量恒星耗尽核燃料并抛射外层物质后留下的致密核心。通常，恒星的颜色取决于温度：较冷的恒星呈橙色，类似太阳的恒星呈白色，最热的恒星呈蓝色。对于白矮星而言，大气的化学成分也会显著影响其颜色。

华威大学天体物理学家、发表在《RAS Techniques and Instruments》期刊上的研究的主要作者马克·霍兰兹解释说，WD J1330+6435的表层富含钙、锂，尤其是钠。在普通恒星中，钠会吸收一小段橙色光谱。然而，白矮星极高的密度改变了这一过程：钠原子不断与氦原子相互作用，因此会吸收黄色、橙色以及部分红色波长。结果，这颗恒星呈现出绿色光芒。

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其他不寻常的颜色

研究人员利用斯隆数字巡天的光谱数据和他们建立的光谱模型，分析了位于距离地球约65光年范围内的151颗白矮星的颜色。这类天体的典型颜色是白色。

科学家还指出了WD J1011+2845——一颗位于小狮座、距离地球48光年的白矮星，它呈现鲑鱼粉色。其颜色与从恒星深处上升的碳有关。研究人员得出结论，富含碳的白矮星更常呈粉色或紫色，带有行星系统碎片的天体呈淡黄色，而拥有混合氢氦大气的较冷恒星则呈蓝色或青色。

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