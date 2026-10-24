Нігерійський письменник Джеррі Фаладе втратив угоду на 2 млн доларів щодо видання дебютного роману Call Me, I’ll Hide the Body. Його агенти заявили, що більше не можуть підтвердити, як рукопис розвивався від початкової версії до завершення. Про це повідомляє Nation Kenya.

Видавництво Minotaur, яке належить Macmillan US, планувало випустити книгу у 2028 році. За даними видання, під час подання рукопису агенти перевіряли з автором питання можливого використання штучного інтелекту в процесі написання чи редагування та спочатку повірили його запевненням, що ШІ для цього не застосовували.

Рукопис відкликали

У серпні агенти розіслали видавцям листа, у якому повідомили, що не можуть достовірно встановити повну історію створення рукопису. Вони відкликали книгу, водночас назвавши її текст видатним і висловивши жаль через резонанс, який викликала ситуація.

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Агенція Europa спочатку вирішила не використовувати програми для виявлення ШІ, оскільки пояснення Фаладе вважали чіткими та переконливими. Однак після зустрічі 29 липня 2026 року, коли змінилися окремі деталі версії автора, агенція припинила з ним співпрацю, пославшись на необхідність повністю довіряти письменникові.

Дискусія про ШІ в літературі

Nation Kenya наводить випадок Фаладе серед інших суперечок щодо можливого використання штучного інтелекту в літературі. Голова Caine Prize Елла Вакатама заявила, що організація розглядає звинувачення стосовно переможця премії 2026 року, зімбабвійського письменника Сімбараше Кундзезу, із застосуванням підходу, орієнтованого на людину, а не лише на програмні детектори. За її словами, такі інструменти, зокрема Pangram, не є безпомилковими.

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