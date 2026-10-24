尼日利亚作家杰里·法拉德失去了出版其处女作小说《Call Me, I’ll Hide the Body》的200万美元合约。他的经纪人表示，他们已无法确认该手稿如何从初始版本发展至完成稿。Nation Kenya报道。

隶属于Macmillan US的Minotaur出版社原计划于2028年出版该书。据该媒体报道，在提交手稿时，经纪人与作者讨论了在写作或编辑过程中可能使用人工智能的问题，起初相信了他关于未为此使用人工智能的保证。

手稿被撤回

8月，经纪人向出版商发出一封信，称他们无法可靠地确定手稿创作的完整历史。他们撤回了该书，同时称其文本出色，并对这一情况引发的反响表示遗憾。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Europa经纪公司起初决定不使用人工智能检测程序，因为他们认为法拉德的解释清晰且令人信服。然而，在2026年7月29日的一次会面后，作者说法中的部分细节发生变化，该公司以必须完全信任作家为由终止了与他的合作。

关于文学中人工智能的讨论

Nation Kenya将法拉德的案例列为围绕文学中可能使用人工智能的其他争议之一。凯恩奖主席埃拉·瓦卡塔马表示，该组织正在审议针对2026年奖项得主、津巴布韦作家辛巴拉谢·昆泽祖的指控，并采取以人为本的方法，而非仅依赖软件检测器。她表示，包括Pangram在内的此类工具并非毫无错误。

关注我们在