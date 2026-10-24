Nigeryjski pisarz Jerry Falade stracił umowę wartą 2 mln dolarów na wydanie swojej debiutanckiej powieści Call Me, I’ll Hide the Body. Jego agenci oświadczyli, że nie mogą już potwierdzić, w jaki sposób rękopis rozwijał się od początkowej wersji do ukończenia. Informuje o tym Nation Kenya.

Wydawnictwo Minotaur, należące do Macmillan US, planowało wydać książkę w 2028 roku. Według publikacji podczas zgłaszania rękopisu agenci omawiali z autorem kwestię możliwego wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie pisania lub redagowania i początkowo uwierzyli jego zapewnieniom, że AI nie było wykorzystywane w tym celu.

Rękopis wycofano

W sierpniu agenci rozesłali do wydawców list, w którym poinformowali, że nie mogą wiarygodnie ustalić pełnej historii powstania rękopisu. Wycofali książkę, jednocześnie nazywając jej tekst wybitnym i wyrażając żal z powodu rozgłosu, jaki wywołała sytuacja.

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Agencja Europa początkowo postanowiła nie korzystać z programów do wykrywania AI, ponieważ wyjaśnienia Faladego uznano za jasne i przekonujące. Jednak po spotkaniu 29 lipca 2026 roku, podczas którego zmieniły się niektóre szczegóły wersji autora, agencja zakończyła z nim współpracę, powołując się na konieczność pełnego zaufania do pisarza.

Dyskusja o AI w literaturze

Nation Kenya przytacza przypadek Faladego wśród innych kontrowersji dotyczących możliwego wykorzystania sztucznej inteligencji w literaturze. Przewodnicząca Caine Prize Ella Wakatama oświadczyła, że organizacja rozpatruje zarzuty dotyczące laureata nagrody za 2026 rok, zimbabwijskiego pisarza Simbarashe Kundzedu, stosując podejście skoncentrowane na człowieku, a nie wyłącznie na detektorach programowych. Jak powiedziała, takie narzędzia, w tym Pangram, nie są nieomylne.

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