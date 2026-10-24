Нигерийский писатель Джерри Фаладе потерял контракт на 2 млн долларов на издание своего дебютного романа Call Me, I’ll Hide the Body. Его агенты заявили, что больше не могут подтвердить, как рукопись развивалась от первоначальной версии до завершения. Об этом сообщает Nation Kenya.

Издательство Minotaur, принадлежащее Macmillan US, планировало выпустить книгу в 2028 году. По данным издания, при подаче рукописи агенты обсуждали с автором вопрос возможного использования искусственного интеллекта в процессе написания или редактирования и первоначально поверили его заверениям, что ИИ для этого не применялся.

Рукопись отозвали

В августе агенты разослали издателям письмо, в котором сообщили, что не могут достоверно установить полную историю создания рукописи. Они отозвали книгу, одновременно назвав ее текст выдающимся и выразив сожаление из-за резонанса, вызванного ситуацией.

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Агентство Europa первоначально решило не использовать программы для выявления ИИ, поскольку объяснения Фаладе считали ясными и убедительными. Однако после встречи 29 июля 2026 года, когда изменились отдельные детали версии автора, агентство прекратило сотрудничество с ним, сославшись на необходимость полностью доверять писателю.

Дискуссия об ИИ в литературе

Nation Kenya приводит случай Фаладе среди других споров о возможном использовании искусственного интеллекта в литературе. Председатель Caine Prize Элла Вакатама заявила, что организация рассматривает обвинения в отношении лауреата премии 2026 года, зимбабвийского писателя Симбараше Кундзеду, применяя подход, ориентированный на человека, а не только на программные детекторы. По ее словам, такие инструменты, в частности Pangram, не являются безошибочными.

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