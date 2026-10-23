NASA在真空热测试中测试了固态电池原型，这些原型在低至零下170°C的温度下未受损。该技术正在SPEARS项目框架内开发，用于让设备在月球的严酷条件下运行，OilPrice报道。

在极端低温下运行

据该媒体报道，这些电池在低至零下80°C的温度下仍能保持工作，但效率有所降低。原型在零下60°C至零上80°C的范围内表现最佳。

Solid Power for Extreme Environment Adaptability and Resilience in Space，即SPEARS项目，旨在为Artemis计划中的月球车、科学仪器和宇航员应急设备开发电源。月球南极的温度可降至零下200°C，因此电池需要能够在不持续加热的情况下运行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

为何使用固体电解质

在普通锂离子电池中，锂离子通过液体电解质在电极之间移动。固态系统没有这种电解质，从而降低了其在低温下冻结的风险。报道还指出，传统锂离子电芯中的液体电解质易燃。

这些原型目前仍是小型实验室样品，尚未在太空中进行测试。同时，SPEARS的成果可能对地面技术有用，包括电动汽车、无人机、手机和储能系统。对于电动汽车而言，这类解决方案理论上可改善寒冷气候下的续航里程。

关注我们在