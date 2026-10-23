三星S99H旗舰OLED电视超越了索尼Bravia 8 II——后者长期以来一直是《What Hi-Fi?》编辑部的心头好。 这款新品凭借高亮度、优质画质和强大的游戏性能吸引了专家们的关注。但与此同时，该电视也存在一些特点，对部分消费者而言可能成为缺点。

三星S99H的主要优势在于其升级版的QD-OLED面板，与索尼Bravia 8 II相比，它提供了更高的亮度。与此同时，该电视仍能保持自然的色彩还原、深邃的黑色以及高对比度。

在“电影制作人模式”下，画面将按照导演的构想进行还原，避免了可能扭曲原始画面的多余处理。

该机型同样面向游戏玩家。三星S99H配备了HDMI 2.1接口，支持4K分辨率和高达165Hz的刷新率，并搭载了VRR和ALLM技术。 这使得在动态游戏中画面更加流畅，并能减少操控时的延迟。

另一大优势是Tizen平台，它提供了丰富的应用程序选择。《What Hi-Fi?》杂志将其描述为“任何电视上都能找到的最全面的应用程序集合之一”。

尽管画质广受好评，但三星 S99H 并非没有妥协之处。

例如，电视宽大的金属边框在壁挂安装时效果出众，但在使用底座安装时可能显得不太协调。

此外，制造商已将One Connect适配器从套装中移除，现在需要单独购买。

另一个缺点是不支持杜比视界（Dolby Vision）。三星继续发展其自有的HDR10+格式，因此对于重视与杜比视界兼容性的用户来说，在购买前应将这一点纳入考量。

内置音响系统也未能完全满足所有期望。据《What Hi-Fi?》评测，三星S99H的扬声器表现逊色于索尼Bravia 8 II的音响系统。

该媒体指出，如果让这样一台电视机没有配备优质的外部音响系统，那简直是“一种罪过”。尽管内置扬声器能提供不错的音质，但专家建议，若要打造完整的家庭影院，应考虑配备独立的音响系统。

尽管存在上述缺点，但评论员认为，三星S99H的优势仍远大于这些妥协。

这款电视将高端Mini LED机型特有的高峰值亮度，与QD-OLED面板的深邃黑色和近乎无限的对比度相结合。正是画质成为了这款新品的主要卖点。

索尼Bravia 8 II依然是一款非常出色的电视，但据《What Hi-Fi?》的评估，如今榜首之位已由三星S99H接棒。

该杂志将这款新品称为OLED电视中的新“王者”，特别强调了其令人惊叹的画质和游戏性能。

相关内容详见《What Hi-Fi?》的评测报道。

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