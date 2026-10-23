Zespół Google DeepMind opracował technologie niewidocznego znakowania białek stworzonych przez sztuczną inteligencję. Metody mają pomóc ustalać pochodzenie takich opracowań bez naruszania funkcji białek, informuje Live Science.

Dwa sposoby znakowania

Twórcy nazwali rodzinę metod SynthIDBio. Pierwsza z nich — SynthIDBio-sequence — dodaje ukryty znacznik do sekwencji aminokwasowej białka generowanego przez program ProteinMPNN. System w sposób niedostrzegalny wpływa na wybór aminokwasów za pomocą tajnego klucza, a osoba znająca ten klucz może sprawdzić, na ile prawdopodobne jest, że sekwencję utworzono z zastosowaniem takiego znakowania.

Druga metoda, SynthIDBio-structure, osadza znacznik w strukturalnym opisie białka. W tym celu zmodyfikowany AlphaFold 3 wprowadza minimalne zmiany w przestrzennym rozmieszczeniu atomów, które później może wykryć detektor. W testach systemy rozpoznały ponad 99% oznakowanych białek i prawidłowo zignorowały 99,9% nieoznakowanych.

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Ograniczenia technologii

Zespół DeepMind wykazał, że białka ze znacznikami mogły wiązać się ze swoimi celami tak samo jak białka nieoznakowane. Profesor biologii na Munster Technological University Roy Sleator, który nie brał udziału w badaniu, uważa, że technologia może pomóc zmniejszyć ryzyko nieuprawnionego tworzenia toksyn, usprawnić działanie baz danych oraz oznaczać białka inżynieryjne na potrzeby dodatkowych kontroli bezpieczeństwa.

Jednocześnie eksperci zapytani przez publikację ostrzegli, że znaczniki można usunąć. Według Bruce’a Wittmanna, głównego specjalisty ds. badań stosowanych w Microsoft, znacznik w sekwencji można wyeliminować poprzez zmianę sekwencji aminokwasowej, a znacznik strukturalny — przez dodanie szumu lub zmianę współrzędnych przestrzennych. Znaczna część programów do przewidywania i tworzenia białek ma otwarty kod źródłowy, co również utrudnia wprowadzenie znakowania jako standardu branżowego. Eksperci postrzegają tę technologię jako jedną z warstw ochrony biologicznej, a nie samodzielne rozwiązanie.

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