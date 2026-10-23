Google DeepMind团队开发了对人工智能生成蛋白质进行隐形标记的技术。这些方法旨在帮助确定此类开发成果的来源，同时不影响蛋白质功能，Live Science报道。

两种标记方法

开发人员将这一系列方法命名为SynthIDBio。其中第一种方法SynthIDBio-sequence，会向ProteinMPNN程序生成的蛋白质氨基酸序列中添加隐藏标记。该系统利用秘密密钥以不易察觉的方式影响氨基酸的选择，掌握该密钥的人可以核查该序列由这种标记方式生成的可能性有多大。

第二种方法SynthIDBio-structure，将标记嵌入蛋白质的结构描述中。为此，经过修改的AlphaFold 3会对原子的空间排列作出最小改动，之后可由检测器发现。在测试中，系统识别出超过99%的已标记蛋白质，并正确忽略了99.9%的未标记蛋白质。

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技术局限性

DeepMind团队显示，带有标记的蛋白质能够像未标记蛋白质一样与其靶标结合。未参与该研究的明斯特理工大学生物学教授罗伊·斯利特认为，这项技术可帮助降低未经授权制造毒素的风险、改善数据库运行，并对工程蛋白质进行标记以接受额外的安全检查。

与此同时，接受该媒体采访的专家警告说，标记可以被移除。微软应用研究首席专家布鲁斯·维特曼表示，序列中的标记可以通过改变氨基酸序列来消除，而结构标记则可通过添加噪声或改变空间坐标来移除。大量用于预测和创建蛋白质的软件为开源软件，这也使得将标记作为行业标准实施变得更加复杂。专家将这项技术视为生物安全防护的一个层级，而非独立解决方案。

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