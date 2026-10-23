Команда Google DeepMind разработала технологии невидимой маркировки белков, созданных искусственным интеллектом. Методы должны помочь устанавливать происхождение таких разработок, не нарушая функций белков, сообщает Live Science.

Два способа маркировки

Разработчики назвали семейство методов SynthIDBio. Первый из них — SynthIDBio-sequence — добавляет скрытую метку в аминокислотную последовательность белка, который генерирует программа ProteinMPNN. Система незаметно влияет на выбор аминокислот с помощью секретного ключа, а человек, знающий этот ключ, может проверить, насколько вероятно, что последовательность была создана с применением такой маркировки.

Второй метод, SynthIDBio-structure, встраивает метку в структурное описание белка. Для этого модифицированный AlphaFold 3 вносит минимальные изменения в пространственное расположение атомов, которые впоследствии может обнаружить детектор. В тестах системы распознали более 99% маркированных белков и правильно проигнорировали 99,9% немаркированных.

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Ограничения технологии

Команда DeepMind показала, что белки с метками могли связываться со своими целями так же, как и немаркированные. Профессор биологии Мюнстерского технологического университета Рой Слиатор, не участвовавший в исследовании, считает, что технология может помочь снизить риски несанкционированного создания токсинов, улучшить работу баз данных и маркировать инженерные белки для дополнительных проверок безопасности.

В то же время опрошенные изданием эксперты предупредили, что метки можно удалить. По словам ведущего специалиста по прикладным исследованиям Microsoft Брюса Виттманна, маркер в последовательности можно устранить изменением аминокислотной последовательности, а структурную метку — добавлением шума или изменением пространственных координат. Значительная часть программ для предсказания и создания белков имеет открытый исходный код, что также затрудняет внедрение маркировки в качестве отраслевого стандарта. Эксперты рассматривают технологию как один из уровней защиты биобезопасности, а не самостоятельное решение.

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