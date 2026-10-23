Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила Intel в течение года и далее использовать на американских предприятиях по производству полупроводников роботизированные транспортные средства иностранного производства. Компания обратилась за специальным разрешением из-за неопределенности относительно того, распространяются ли на эти машины ограничения FCC, сообщает Ars Technica.

Разрешение на год

22 октября FCC опубликовала решение, позволяющее Intel эксплуатировать такие роботизированные машины на заводах в США в течение одного года. Компания подала запрос 16 октября, указав, что не уверена, относятся ли ее транспортные средства к категории роботов, на которые распространяются ограничения.

Регулятор также одобрил внесение определенных изменений в аппаратное обеспечение, программное обеспечение и микропрограммное обеспечение этих систем. Intel объяснила, что это необходимо для дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

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Роботы для перемещения материалов

Речь идет об автоматизированных управляемых транспортных средствах, которые движутся по рельсам или заданным маршрутам и часто требуют контроля оператора. Они перемещают материалы и другие предметы на складских и производственных площадках. По данным Bloomberg, подобную технику обычно производят японские компании Murata Machinery и Daifuku Co., однако конкретные модели, используемые Intel, были указаны в конфиденциальном приложении к запросу.

Запрет FCC в основном касается новых моделей мобильных роботов, в том числе гуманоидных роботов и роботов-пылесосов. При этом он разрешает импорт ранее одобренных в США устройств, но может ограничивать существенные изменения в них. Intel назвала эти транспортные средства критически важными для производства полупроводников в США и заявила, что не имеет американских альтернатив, отвечающих ее требованиям.

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