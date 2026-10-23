Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) дозволила Intel протягом року надалі використовувати на американських підприємствах із виробництва напівпровідників роботизовані транспортні засоби іноземного виробництва. Компанія звернулася по спеціальний дозвіл через невизначеність щодо того, чи поширюються на ці машини обмеження FCC, повідомляє Ars Technica.

Дозвіл на рік

22 жовтня FCC оприлюднила рішення, яке дозволяє Intel експлуатувати такі роботизовані машини на заводах у США протягом одного року. Компанія подала запит 16 жовтня, зазначивши, що не впевнена, чи належать її транспортні засоби до категорії роботів, на які поширюються обмеження.

Регулятор також схвалив внесення певних змін до апаратного забезпечення, програмного забезпечення та мікропрограм цих систем. Intel пояснила, що це потрібно для подальшої експлуатації й технічного обслуговування обладнання.

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Роботи для переміщення матеріалів

Йдеться про автоматизовані керовані транспортні засоби, які рухаються коліями або за визначеними маршрутами та часто потребують нагляду оператора. Вони переміщують матеріали й інші предмети на складських і виробничих майданчиках. За даними Bloomberg, подібну техніку зазвичай виробляють японські компанії Murata Machinery та Daifuku Co., однак конкретні моделі, які використовує Intel, вказали у конфіденційному додатку до запиту.

Заборона FCC переважно стосується нових моделей мобільних роботів, зокрема гуманоїдних роботів і роботів-пилососів. Водночас вона дозволяє імпорт раніше схвалених у США пристроїв, але може обмежувати суттєві зміни до них. Intel назвала ці транспортні засоби критично важливими для виробництва напівпровідників у США і заявила, що не має американських альтернатив, які відповідали б її вимогам.

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