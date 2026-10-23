Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) zezwoliła Intelowi przez rok nadal używać w amerykańskich zakładach produkujących półprzewodniki zrobotyzowanych pojazdów produkcji zagranicznej. Firma wystąpiła o specjalne zezwolenie z powodu niepewności, czy ograniczenia FCC obejmują te maszyny, informuje Ars Technica.

Zezwolenie na rok

22 października FCC opublikowała decyzję, która pozwala Intelowi eksploatować takie zrobotyzowane maszyny w fabrykach w USA przez rok. Firma złożyła wniosek 16 października, wskazując, że nie jest pewna, czy jej pojazdy należą do kategorii robotów objętych ograniczeniami.

Regulator zatwierdził również wprowadzenie określonych zmian w sprzęcie, oprogramowaniu i oprogramowaniu układowym tych systemów. Intel wyjaśnił, że jest to potrzebne do dalszej eksploatacji i konserwacji sprzętu.

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Roboty do przemieszczania materiałów

Chodzi o automatycznie sterowane pojazdy transportowe, które poruszają się po torach lub wyznaczonych trasach i często wymagają nadzoru operatora. Przemieszczają materiały i inne przedmioty na terenach magazynowych i produkcyjnych. Według Bloomberga taki sprzęt jest zazwyczaj produkowany przez japońskie firmy Murata Machinery i Daifuku Co., jednak konkretne modele używane przez Intel wskazano w poufnym załączniku do wniosku.

Zakaz FCC dotyczy głównie nowych modeli robotów mobilnych, w tym robotów humanoidalnych i robotów odkurzających. Jednocześnie zezwala na import urządzeń wcześniej zatwierdzonych w USA, ale może ograniczać istotne modyfikacje tych urządzeń. Intel nazwał te pojazdy krytycznie ważnymi dla produkcji półprzewodników w USA i oświadczył, że nie ma amerykańskich alternatyw spełniających jego wymagania.

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