W Kenii opracowano szklarnię z AI do pielęgnacji roślin — Nation Kenya

W Nairobi w Kenii 24-letni absolwent Uniwersytetu w Nairobi Walter Kisovi wraz z dwoma współzałożycielami opracował prototyp „inteligentnej” szklarni Bonita. System wykorzystuje czujniki i AI do automatycznego sterowania podlewaniem, wentylacją, temperaturą i sztucznym oświetleniem roślin.

Jak informuje Nation Kenya, pomysł na projekt narodził się w lutym 2026 roku po rozmowach z rolnikami o skutkach zmieniających się warunków pogodowych i trudnościach z ręcznym kontrolowaniem gospodarstwa szklarniowego. Kisovi, który zdobył wykształcenie w dziedzinie telekomunikacji i inżynierii informacyjnej, dążył do stworzenia systemu zdolnego utrzymywać warunki potrzebne dla konkretnej uprawy.

Czujniki i automatyczne sterowanie

Bonita łączy czujniki wilgotności gleby i temperatury, system nawadniania, wentylatory, zautomatyzowane okna i oświetlenie. Gdy wilgotność gleby spada poniżej ustalonego poziomu, system dostarcza wodę. Jeśli temperatura przekracza wymagany zakres, może włączyć wentylatory i otworzyć okna w celu wentylacji i regulacji wilgotności.

Parametry można dostosować do warzyw, ziół, kwiatów i innych upraw. Jako przykład Kisovi podał sadzonki mięty, które potrzebują około 14 godzin światła na dobę: naturalne oświetlenie, jak powiedział, zapewnia około ośmiu godzin, a pozostały czas może uzupełnić sztuczne światło.

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Zdalna kontrola i koszt

Według dewelopera rolnicy będą mogli otrzymywać powiadomienia i korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji, WhatsAppa lub Telegrama, pod warunkiem stabilnego połączenia z internetem. Umożliwia to zdalne kontrolowanie szklarni, także gdy gospodarstwo znajduje się w innym mieście.

Kisovi uważa, że w sprzyjających warunkach technologia może zwiększyć plony o około 50%. Najmniejszy model Bonita, według jego szacunków, kosztuje około 50 tys. szylingów wraz z konstrukcją i podstawowym systemem sterowania. Prototyp kosztował zespół około 40 tys. szylingów, wliczając transport.

Projekt nadal znajduje się na etapie testów i nie został skomercjalizowany. Zespół planuje dodać kamery do wizualnego monitorowania rozwoju roślin, jednak wdrożenie tej funkcji ogranicza brak finansowania. Twórcy szukają również wsparcia na ulepszenie systemu i wyposażenie własnego warsztatu.

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