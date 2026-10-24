肯尼亚研发用于植物养护的人工智能温室——Nation Kenya

在肯尼亚内罗毕，24岁的内罗毕大学毕业生沃尔特·基索维与两名联合创始人开发了Bonita“智能”温室原型。该系统利用传感器和人工智能，自动管理植物的浇水、通风、温度和人工照明。

据Nation Kenya报道，该项目的想法于2026年2月产生，源于与农民就天气条件变化的影响以及人工控制温室农场困难进行的交谈。基索维曾接受电信和信息工程领域的教育，他希望创建一个能够维持特定作物所需条件的系统。

传感器和自动控制

Bonita整合了土壤湿度和温度传感器、灌溉系统、风扇、自动化窗户及照明设备。当土壤湿度低于设定水平时，系统会供水。如果温度超过所需范围，它可以启动风扇并打开窗户，以进行通风和调节湿度。

参数可针对蔬菜、香草、花卉和其他作物进行调整。基索维以薄荷幼苗为例称，它们每天需要约14小时光照：据他所说，自然光照可提供约8小时，其余时间可由人工光照补足。

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远程控制和成本

开发者表示，在互联网连接稳定的条件下，农民将能够通过应用程序、WhatsApp或Telegram接收通知并与系统互动。这使得人们能够远程控制温室，包括农场位于另一座城市时。

基索维认为，在有利条件下，这项技术可将产量提高约50%。据他估计，最小型号的Bonita连同结构和基础控制系统在内，价格约为5万先令。包括运输在内，该原型使团队花费约4万先令。

该项目仍处于测试阶段，尚未商业化。团队计划增加摄像头，以便直观监测植物的生长情况，但资金不足制约了该功能的实施。开发人员还在寻求支持，以完善系统并建设自己的工作室。

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