В Кении разработали теплицу с ИИ для ухода за растениями — Nation Kenya

В Найроби, Кения, 24-летний выпускник Университета Найроби Уолтер Кисови вместе с двумя сооснователями разработал прототип «умной» теплицы Bonita. Система использует датчики и ИИ для автоматического управления поливом, вентиляцией, температурой и искусственным освещением растений.

Как сообщает Nation Kenya, идея проекта возникла в феврале 2026 года после разговоров с фермерами о последствиях изменения погодных условий и сложностях ручного контроля тепличного хозяйства. Кисови, получивший образование в области телекоммуникаций и информационной инженерии, стремился создать систему, способную поддерживать условия, необходимые для конкретной культуры.

Датчики и автоматическое управление

Bonita объединяет датчики влажности почвы и температуры, систему орошения, вентиляторы, автоматизированные окна и освещение. Когда влажность почвы опускается ниже установленного уровня, система подает воду. Если температура превышает необходимый диапазон, она может включить вентиляторы и открыть окна для вентиляции и регулирования влажности.

Параметры можно настраивать для овощей, трав, цветов и других культур. В качестве примера Кисови привел саженцы мяты, которым нужно около 14 часов света в сутки: естественное освещение, по его словам, обеспечивает около восьми часов, а остальное время может компенсировать искусственный свет.

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Дистанционный контроль и стоимость

По словам разработчика, фермеры смогут получать уведомления и взаимодействовать с системой через приложение, WhatsApp или Telegram при наличии стабильного интернет-соединения. Это позволяет контролировать теплицу дистанционно, в том числе если хозяйство находится в другом городе.

Кисови считает, что при благоприятных условиях технология может повысить урожайность примерно на 50%. Самая маленькая модель Bonita, по его оценке, стоит около 50 тысяч шиллингов вместе с конструкцией и базовой системой управления. Прототип обошелся команде примерно в 40 тысяч шиллингов с учетом транспортировки.

Проект все еще находится на этапе тестирования и не коммерциализирован. Команда планирует добавить камеры для визуального мониторинга развития растений, однако реализации этой функции препятствует нехватка финансирования. Разработчики также ищут поддержку для совершенствования системы и обустройства собственной мастерской.

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