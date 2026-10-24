Japońska firma GMO Internet zwróciła się do rządu Japonii z pilnym wnioskiem dotyczącym zastosowania środków aktywnej cyberobrony po nieuprawnionym dostępie do serwerów wykorzystywanych do zautomatyzowanego handlu marżą na rynku walutowym. Informuje o tym The Japan Times, powołując się na źródła.

Dostęp do serwerów

GMO Internet poinformowało o nieuprawnionym dostępie do swoich serwerów obsługujących zautomatyzowany handel FX. Incydent mógł potencjalnie dotyczyć 26 739 serwerów.

Niektórzy użytkownicy zgłosili straty spowodowane nieuprawnionymi transakcjami na ich rachunkach. Firma poinformowała, że zrekompensuje klientom takie straty.

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Wypłaty dla użytkowników

Oprócz rekompensaty strat GMO Internet planuje wypłacić po 5 000 jenów wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, czy ponieśli straty finansowe.

1 października w Japonii zaczął obowiązywać system aktywnej cyberobrony. Przewiduje on, że Siły Samoobrony i policja mogą z wyprzedzeniem przeniknąć na serwer atakującego, aby go zneutralizować i zapobiec szkodom.

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