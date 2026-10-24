Японская компания GMO Internet направила правительству Японии срочный запрос о применении мер активной киберзащиты после несанкционированного доступа к серверам, используемым для автоматизированной маржинальной торговли валютами. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на источники.

Доступ к серверам

GMO Internet сообщила о несанкционированном доступе к своим серверам для автоматизированной FX-торговли. Инцидент потенциально мог затронуть 26 739 серверов.

Некоторые пользователи заявили об убытках из-за несанкционированных операций на их счетах. Компания сообщила, что компенсирует клиентам такие потери.

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Выплаты пользователям

Помимо компенсации убытков, GMO Internet планирует выплатить по 5 000 иен всем пользователям независимо от того, понесли ли они финансовые потери.

1 октября в Японии начала действовать система активной киберзащиты. Она предусматривает, что Силы самообороны и полиция могут заранее проникать на сервер злоумышленника, чтобы нейтрализовать его и предотвратить ущерб.

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