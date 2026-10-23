美国联邦通信委员会（FCC）允许英特尔在美国半导体制造设施继续使用外国制造的机器人运输车辆，为期一年。由于不确定FCC的限制是否适用于这些机器，该公司申请了特别许可，Ars Technica报道。

为期一年的许可

10月22日，FCC公布了一项决定，允许英特尔在美国工厂运营此类机器人设备一年。该公司于10月16日提交申请，表示其不确定这些运输车辆是否属于受限制的机器人类别。

监管机构还批准对这些系统的硬件、软件和固件进行某些修改。英特尔解释说，这是继续运行和维护该设备所必需的。

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用于搬运材料的机器人

这指的是自动导引运输车辆，它们沿轨道或既定路线行驶，且通常需要操作员监督。它们在仓储和生产场地搬运材料及其他物品。据彭博社报道，这类设备通常由日本公司Murata Machinery和Daifuku Co.生产，但英特尔使用的具体型号在其申请的保密附件中列出。

FCC的禁令主要针对新型号的移动机器人，包括人形机器人和扫地机器人。同时，该禁令允许进口此前在美国获批的设备，但可能限制对其进行重大改动。英特尔称，这些运输车辆对美国的半导体生产至关重要，并表示没有符合其要求的美国替代方案。

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