南非共和国总统办公室于10月23日因“全球网络事件”暂时关闭其网站。政府在X上发文称，这是预防性措施，并就造成的不便表示歉意。声明发布数小时后，该网站仍无法访问，Daily Maverick报道。

PHP严重漏洞

南非政府的声明发布之际，国际社会正就PHP的安全问题发出警告。PHP是一种用于网站和网络应用程序的编程语言。美国联邦调查局网络部门报告了两个严重漏洞——CVE-2026-109618和CVE-2026-109619。该局评估认为，这些漏洞可能允许攻击者在PHP核心中远程执行代码，并可能危及敏感数据和网络。

联邦调查局敦促各组织监测Web服务器上的可疑活动，特别是PHP进程意外启动命令行外壳或下载文件的情况。该机构还建议实施进程监控，以发现可能试图利用这些漏洞的行为。

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面向网站和政府机构的警告

路透社援引W3Techs的数据称，在能够确定编程语言的网站中，近70%使用PHP。PHP也是WordPress的基础，后者是一款为约40%网站提供支持的软件，包括博客、网店、媒体和政府门户网站。

英国国家网络安全中心警告称，该问题可能导致内存耗尽和内存损坏，并在特定条件下允许未经身份验证远程执行代码。该中心表示，漏洞已被修复。在加纳，网络安全机构也敦促政府机构、网站所有者、企业和托管服务提供商采取措施，因为利用该问题可能使攻击者无需登录名和密码即可控制受影响的服务器。

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