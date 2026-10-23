Administracja prezydenta Republiki Południowej Afryki 23 października tymczasowo wyłączyła swoją stronę internetową z powodu „globalnego cyberincydentu”. We wpisie na X władze zaznaczyły, że jest to środek zapobiegawczy, i przeprosiły za niedogodności. Kilka godzin po oświadczeniu serwis pozostawał niedostępny, informuje Daily Maverick.

Krytyczne luki w PHP

Komunikat administracji RPA pojawił się wśród międzynarodowych ostrzeżeń dotyczących problemów bezpieczeństwa w PHP — języku programowania używanym przez strony internetowe i aplikacje webowe. Jednostka ds. cyberbezpieczeństwa FBI USA poinformowała o dwóch krytycznych lukach — CVE-2026-109618 i CVE-2026-109619. Według oceny biura mogą one umożliwić atakującym zdalne wykonanie kodu w rdzeniu PHP i potencjalne skompromitowanie wrażliwych danych oraz sieci.

FBI wezwało organizacje do monitorowania podejrzanej aktywności na serwerach internetowych, w szczególności przypadków, w których procesy PHP nieoczekiwanie uruchamiają powłoki poleceń lub pobierają pliki. Agencja zaleciła także zapewnienie monitorowania procesów, aby wykrywać możliwe próby wykorzystania tych luk.

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Ostrzeżenia dla stron internetowych i instytucji państwowych

Według danych W3Techs, przytaczanych przez Reutersa, PHP jest używane przez prawie 70% stron, dla których można określić język programowania. Jest ono również podstawą WordPressa — oprogramowania obsługującego około 40% stron internetowych, w tym blogi, sklepy internetowe, media i portale rządowe.

Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegło, że problem mógł spowodować wyczerpanie pamięci i jej uszkodzenie, a w określonych warunkach umożliwić zdalne wykonanie kodu bez uwierzytelnienia. Centrum poinformowało, że luka została już usunięta. W Ghanie organy ds. cyberbezpieczeństwa również wezwały instytucje państwowe, właścicieli stron, firmy i dostawców hostingu do podjęcia działań, ponieważ wykorzystanie problemu może umożliwić przejęcie kontroli nad dotkniętymi serwerami bez loginu i hasła.

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