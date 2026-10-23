Badacze z firmy Eye Security zarejestrowali jedną z porzuconych domen powiązanych z Time4Popcorn i wysłali przez nią aktualizację wyłączającą przestarzały mechanizm aktualizacji. W ten sposób próbowali wyeliminować ryzyko wykorzystania porzuconych aplikacji Popcorn Time do stworzenia botnetu, informuje The Verge.

Podatny mechanizm aktualizacji

Time4Popcorn jest jednym z forków Popcorn Time — programu, który ułatwiał oglądanie filmów i seriali za pośrednictwem sieci torrent. Rozwój tego oprogramowania zakończono kilka lat temu, jednak według badaczy nadal jest ono zainstalowane na milionach urządzeń.

Specjaliści Eye Security ustalili, że mechanizm aktualizacji Time4Popcorn nadal działał na urządzeniach z systemami Windows, macOS i Android w różnych krajach. Łączył się z porzuconymi domenami internetowymi za pośrednictwem nieszyfrowanego połączenia HTTP i korzystał z przestarzałej oraz niebezpiecznej wersji Chrome.

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Ryzyko przejęcia urządzeń

Według badacza Eye Security, Nielsa Teusinka, mechanizm ten potencjalnie umożliwiał instalowanie i uruchamianie praktycznie dowolnego oprogramowania z pełnymi uprawnieniami. Atakujący mógłby go wykorzystać, przejmując jedną z domen lub przeprowadzając atak typu man-in-the-middle na poszczególne urządzenia. Mechanizm mógł również umożliwić śledzenie urządzeń, na których działało to oprogramowanie.

W Eye Security przyznano, że ich sposób wyłączenia mechanizmu aktualizacji rodzi kwestie etyczne, jednak uznano bezczynność za jedyną alternatywę. Na urządzeniach z systemem Windows wysłana przez nich aktualizacja zatrzymuje i wyłącza usługę za pośrednictwem Service Control Manager, nie usuwając plików ani innych treści.

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