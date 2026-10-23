Исследователи компании Eye Security зарегистрировали один из заброшенных доменов, связанных с Time4Popcorn, и отправили через него обновление для отключения устаревшего средства обновления. Таким образом они пытались устранить риск использования заброшенных приложений Popcorn Time для создания ботнета, сообщает The Verge.

Уязвимый механизм обновления

Time4Popcorn является одним из ответвлений Popcorn Time — программы, упрощавшей просмотр фильмов и сериалов через торрент-сети. Разработка этого программного обеспечения была прекращена несколько лет назад, однако, по данным исследователей, оно до сих пор установлено на миллионах устройств.

Специалисты Eye Security обнаружили, что средство обновления Time4Popcorn продолжало работать на устройствах с Windows, macOS и Android в разных странах. Оно обращалось к заброшенным веб-доменам через незашифрованное HTTP-соединение и использовало устаревшую и небезопасную версию Chrome.

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Риск захвата устройств

По словам исследователя Eye Security Нильса Теусинка, этот механизм потенциально позволял устанавливать и запускать практически любое программное обеспечение с полными привилегиями. Злоумышленник мог бы использовать его, захватив один из доменов или осуществив атаку «человек посередине» на отдельные устройства. Механизм также мог позволить следить за устройствами, на которых работало это программное обеспечение.

В Eye Security признали, что их способ отключения средства обновления поднимает этические вопросы, однако назвали бездействие единственной альтернативой. На устройствах с Windows отправленное ими обновление останавливает и отключает службу через Service Control Manager, не удаляя файлы или другое содержимое.

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