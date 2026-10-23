研究人员因僵尸网络风险关闭 Time4Popcorn——The Verge

Eye Security 公司的研究人员注册了一个与 Time4Popcorn 相关的废弃域名，并通过该域名发送更新以禁用过时的更新程序。他们试图消除被遗弃的 Popcorn Time 应用被用于创建僵尸网络的风险，The Verge 报道。

存在漏洞的更新机制

Time4Popcorn 是 Popcorn Time 的一个分支。Popcorn Time 是一款让用户能够通过种子网络更轻松观看电影和电视剧的程序。这款软件的开发已于数年前停止，但研究人员称，它仍安装在数百万台设备上。

Eye Security 专家发现，Time4Popcorn 的更新程序仍在不同国家的 Windows、macOS 和 Android 设备上运行。它通过未加密的 HTTP 连接访问废弃的网站域名，并使用了过时且不安全的 Chrome 版本。

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设备被接管的风险

Eye Security 研究员 Niels Teusink 表示，该机制可能允许以完整权限安装和运行几乎任何软件。攻击者可通过接管其中一个域名，或对单个设备实施中间人攻击来利用该机制。该机制还可能使人能够监视运行这款软件的设备。

Eye Security 承认，其禁用更新程序的方法引发了伦理问题，但称无所作为是唯一的替代方案。在 Windows 设备上，他们发送的更新会通过服务控制管理器停止并禁用该服务，不会删除文件或其他内容。

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