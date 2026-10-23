Администрация президента Южно-Африканской Республики 23 октября временно отключила свой сайт из-за «глобального киберинцидента». В сообщении в X власти отметили, что это мера предосторожности, и извинились за неудобства. Через несколько часов после заявления ресурс оставался недоступным, сообщает Daily Maverick.

Критические уязвимости PHP

Сообщение администрации ЮАР появилось на фоне международных предупреждений о проблемах безопасности в PHP — языке программирования, который используют сайты и веб-приложения. Киберподразделение ФБР США заявило о двух критических уязвимостях — CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619. По оценке бюро, они могут позволить злоумышленникам удаленно выполнять код в ядре PHP и потенциально скомпрометировать конфиденциальные данные и сети.

ФБР призвало организации следить за подозрительной активностью на веб-серверах, в частности за случаями, когда процессы PHP неожиданно запускают командные оболочки или загружают файлы. Ведомство также посоветовало обеспечить мониторинг процессов для выявления возможных попыток использовать эти уязвимости.

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Предупреждения для сайтов и государственных учреждений

По данным W3Techs, которые приводит Reuters, PHP используется почти на 70% сайтов, для которых можно определить язык программирования. Он также является основой WordPress — программного обеспечения, обеспечивающего работу примерно 40% сайтов, в том числе блогов, интернет-магазинов, медиа и государственных порталов.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании предупредил, что проблема могла вызвать нехватку памяти и ее повреждение, а при определенных условиях — позволить удаленно выполнить код без аутентификации. Центр сообщил, что уязвимость уже устранена. В Гане органы кибербезопасности также призвали государственные учреждения, владельцев сайтов, бизнес и хостинг-провайдеров принять меры, поскольку эксплуатация проблемы может позволить получить контроль над затронутыми серверами без логина и пароля.

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