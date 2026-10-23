AI发现PHP长期漏洞，补丁提前发布——《时代》杂志

Wiz公司的研究人员借助AI智能体发现了PHP中的一个漏洞。PHP是一种编程语言，WordPress、Drupal以及据消息来源估计多达70%的网络都依赖于它。该漏洞十多年来一直未被发现。《时代》杂志报道。

8月初，Wiz研究员萨吉·察迪克指派一名AI智能体检查，能否将此前发现的WordPress弱点用于攻击Drupal。8小时后，该智能体报告称，这一尝试未能成功，但在检查过程中也发现了PHP中的问题。察迪克起初认为模型出错了，但该漏洞随后得到证实。

并行研究与紧急更新

此外，曾与OpenAI合作的Calif公司研究人员也借助AI发现了一个相关漏洞。在Wiz和Calif向PHP开发人员提交报告后，两家公司的专家联手寻找问题的共同根源并准备修复方案。

约有15人参与了这项工作，他们在数周内几乎每天都进行沟通。Wiz首席技术官兼联合创始人托默·施瓦茨表示，竞争公司之间的合作没有合同，并以信任为基础。

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细节泄露引发利用尝试浪潮

在计划发布更新前两天，有关漏洞的信息开始在互联网上传播。因此，PHP维护者将补丁发布时间提前了一天。随后，Calif错误发布了一段展示其漏洞利用程序如何运行的视频，重复利用尝试的数量急剧增加。

Cloudflare在公开公告前就记录了数千次此类尝试，公告后的45分钟内记录了数万次，两小时内记录了数十万次，之后数量达到数百万次。即使在补丁发布后，一些网站，包括政府机构页面和部分维基百科页面，仍在安全团队安装更新期间作为预防措施暂时停止运行。

察迪克表示，AI智能体能够并行测试许多假设，将传统研究所需的数月时间缩短至数天或数小时。与此同时，在发现问题后，Wiz专家又花了数天时间来弄清其机制并复现该问题。

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