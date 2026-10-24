研究人员首次模拟了火星火山阿尔西亚山附近一条细长云层的形成。模型显示，这一延伸超过1000英里、随后消散的结构，可能由一种迄今尚未在任何行星大气中被直接观测到的物理过程形成，Ars Technica报道。

云层在早晨出现

这条薄云被称为阿尔西亚山延伸云，即AMEC，每年火星的春季和夏季都会在清晨出现。它在火山附近形成，逐渐拉长为一道长羽流，随后消散。这一循环会持续数月。

探测器于2018年首次记录到这种云层。海拔6.5万英尺的阿尔西亚山火山在模型中发挥关键作用：当气流撞上它时，会形成强大的波，几分钟内将潮湿空气抬升至大气高处。

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没有尘埃的冰晶

在地球上，云通常在水蒸气于尘埃或盐等微小颗粒存在的情况下形成水滴或冰晶时产生。发表于《自然·地球科学》的研究作者认为，AMEC可能存在另一种机制——均相成核。在这一机制下，水蒸气无需外来颗粒便会转化为冰晶。

这一过程需要极端条件：温度必须在10分钟内急剧下降30摄氏度，相对湿度也必须极高。科学家指出，所需的湿度水平比地球上测得的任何数值高出10万倍以上。在该模型建立之前，人们并不知道火星大气中可能存在类似条件。

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