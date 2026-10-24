Исследователи впервые смоделировали формирование вытянутого облака возле марсианского вулкана Арсия Монс. Модель указывает, что структура, протягивающаяся более чем на 1000 миль и впоследствии рассеивающаяся, может образовываться благодаря физическому процессу, который до сих пор непосредственно не наблюдали в атмосфере ни одной планеты, сообщает Ars Technica.

Облако появляется утром

Тонкое облако, известное как вытянутое облако Арсия Монс — AMEC, возникает каждое утро весной и летом на Марсе. Оно формируется возле вулкана, постепенно вытягивается в длинный шлейф, а затем рассеивается. Этот цикл повторяется в течение нескольких месяцев.

Впервые такое облако зафиксировал зонд в 2018 году. Вулкан Арсия Монс высотой 65 тысяч футов играет в модели ключевую роль: когда поток воздуха сталкивается с ним, образуется мощная волна, которая за несколько минут поднимает влажный воздух высоко в атмосферу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кристаллы льда без пыли

На Земле облака обычно возникают, когда водяной пар образует капли или кристаллы льда при наличии мелких частиц, в том числе пыли или соли. Авторы исследования, опубликованного в Nature Geoscience, предполагают, что для AMEC действует другой механизм — гомогенное зародышеобразование. При нем пар превращается в кристаллы льда без посторонних частиц.

Для такого процесса необходимы экстремальные условия: температура должна резко снизиться на 30 градусов Цельсия за 10 минут, а относительная влажность должна быть очень высокой. Ученые отмечают, что необходимый уровень влажности более чем в 100 тысяч раз превышает любые значения, измеренные на Земле. До создания этой модели не было известно, что подобные условия могут существовать в атмосфере Марса.

Читай нас в