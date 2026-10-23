由瑞典隆德大学研究人员帕特里夏·格尔德斯领导的一项研究，将黑猩猩基因组中的古老逆转录病毒插入序列PTERV1与LINC00662活性受到抑制联系起来。据ScienceAlert报道，这项工作发表在《Science Advances》期刊上。

PTERV1存在于黑猩猩和其他非洲类人猿中，但不存在于人类中。研究人员称，大约400万年前，这种逆转录病毒在黑猩猩基因组中留下了一段DNA插入序列，并一直保存至今。

对LINC00662的影响

人类和黑猩猩都拥有LINC00662遗传区域，该区域在人类大脑早期发育期间处于活跃状态。实验表明，它有助于神经细胞成熟并形成突起。在黑猩猩中，病毒插入序列抑制了LINC00662的活性。

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人类和黑猩猩大约在500万至600万年前从共同祖先进化而来，其DNA差异约为1.2%。与此同时，人类大脑大约是黑猩猩大脑的三倍大。

类器官实验

该团队在人类脑类器官中关闭了LINC00662。脑类器官是由细胞培养而成的实验室模型。在这种条件下，神经元及其突起，包括树突和轴突，成熟和生长的活跃程度低于保留LINC00662活性时。

在另一项实验中，从黑猩猩干细胞中删除病毒插入序列后，LINC00662活性得以恢复。作者强调，这证实了该插入序列对抑制这一区域的作用，但并不能证明删除它会改变黑猩猩的大脑发育。同样，科学家也无法预测，如果人类存在类似插入序列，其大脑形状、能力或行为会是怎样。

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