Исследование, которое возглавляла научная сотрудница Лундского университета в Швеции Патрисия Гердес, связало древнюю ретровирусную вставку PTERV1 в геноме шимпанзе с подавлением активности LINC00662. Как сообщает ScienceAlert, работа опубликована в журнале Science Advances.

PTERV1 обнаруживается у шимпанзе и других африканских человекообразных обезьян, но не у людей. По данным исследователей, около 4 миллионов лет назад ретровирус оставил в геноме шимпанзе вставку ДНК, которая сохранилась до настоящего времени.

Влияние на LINC00662

У людей и шимпанзе есть генетический участок LINC00662, активный во время раннего развития человеческого мозга. Эксперименты указывают, что он помогает нервным клеткам созревать и формировать отростки. У шимпанзе вирусная вставка подавляет активность LINC00662.

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Люди и шимпанзе эволюционировали от общего предка примерно 5–6 миллионов лет назад, а различия в их ДНК составляют около 1,2%. В то же время человеческий мозг примерно втрое больше мозга шимпанзе.

Эксперименты с органоидами

Команда отключила LINC00662 в человеческих мозговых органоидах — лабораторных моделях, выращенных из клеток. В таких условиях нейроны и их отростки, в частности дендриты и аксоны, созревали и разрастались менее активно, чем при сохраненной активности LINC00662.

В отдельном опыте удаление вирусной вставки из стволовых клеток шимпанзе восстановило активность LINC00662. Авторы подчеркивают, что это подтверждает вклад вставки в подавление этого участка, однако не доказывает, что ее удаление изменило бы развитие мозга шимпанзе. Также ученые не могут предсказать, какими были бы форма мозга, способности или поведение людей при наличии аналогичной вставки.

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