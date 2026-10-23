Badanie prowadzone przez Patricię Gerdes, naukowczynię z Uniwersytetu w Lund w Szwecji, powiązało dawną wstawkę retrowirusową PTERV1 w genomie szympansów z zahamowaniem aktywności LINC00662. Jak podaje ScienceAlert, praca została opublikowana w czasopiśmie Science Advances.

PTERV1 występuje u szympansów i innych afrykańskich małp człekokształtnych, ale nie u ludzi. Według badaczy około 4 milionów lat temu retrowirus pozostawił w genomie szympansów wstawkę DNA, która zachowała się do dziś.

Wpływ na LINC00662

Ludzie i szympansy mają region genetyczny LINC00662, aktywny podczas wczesnego rozwoju ludzkiego mózgu. Eksperymenty wskazują, że pomaga on komórkom nerwowym dojrzewać i tworzyć wypustki. U szympansów wirusowa wstawka hamuje aktywność LINC00662.

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Ludzie i szympansy wyewoluowali od wspólnego przodka około 5–6 milionów lat temu, a różnice w ich DNA wynoszą około 1,2%. Jednocześnie ludzki mózg jest około trzykrotnie większy od mózgu szympansa.

Eksperymenty z organoidami

Zespół wyłączył LINC00662 w ludzkich organoidach mózgowych — laboratoryjnych modelach wyhodowanych z komórek. W takich warunkach neurony i ich wypustki, w tym dendryty i aksony, dojrzewały i rozrastały się mniej aktywnie niż przy zachowanej aktywności LINC00662.

W osobnym eksperymencie usunięcie wirusowej wstawki z komórek macierzystych szympansów przywróciło aktywność LINC00662. Autorzy podkreślają, że potwierdza to udział wstawki w hamowaniu tego regionu, jednak nie dowodzi, że jej usunięcie zmieniłoby rozwój mózgu szympansów. Naukowcy nie potrafią również przewidzieć, jaki byłby kształt mózgu, zdolności lub zachowanie ludzi, gdyby mieli analogiczną wstawkę.

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