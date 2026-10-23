W Polsce Ministerstwo Cyfryzacji opracowuje dla aplikacji mObywatel nową funkcję — portal do udzielania poparcia kandydatom i listom wyborczym. Usługa ma zostać wykorzystana już podczas przyszłorocznej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, informuje RMF24.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski oświadczył, że celem projektu jest uproszczenie udzielania poparcia kandydatom i zwiększenie bezpieczeństwa procedury. Jak powiedział, nowy system ma uwolnić wyborców od konieczności wpisywania wszystkich danych osobowych na papierowych formularzach pod listami kandydatów.

Weryfikacja praw wyborczych

Ministerstwo poinformowało, że usługa będzie prowadzić użytkownika krok po kroku. System będzie sprawdzał jego prawa wyborcze i właściwy okręg wyborczy na podstawie danych z Centralnego Rejestru Wyborców.

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Zgodnie z zamysłem autorów projektu cyfrowy format ma ograniczyć krąg osób, które mogą zobaczyć dane osobowe wyborcy. Informacja o udzieleniu poparcia kandydatowi lub liście w wyborach do Sejmu będzie dostępna wyłącznie dla wyborcy i Państwowej Komisji Wyborczej.

Dostęp dla komitetów wyborczych

Upoważnieni przedstawiciele komitetów wyborczych będą mogli sprawdzać liczbę podpisów zebranych cyfrowo dla kandydatów i list. Jednocześnie nie będą mieli dostępu do danych osób, które udzieliły takiego poparcia.

Po uruchomieniu cyfrowej usługi papierowe zbieranie podpisów nie zostanie zniesione. Według Standerskiego portal ma także pomagać w zbieraniu poparcia dla kandydatów w wyborach lokalnych i być wykorzystywany podczas referendów. Ministerstwo Cyfryzacji zaznaczyło, że z aplikacji mObywatel korzysta 13,5 mln osób, a każdego dnia loguje się do niej około 2 mln użytkowników.

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