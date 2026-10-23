В Польше Министерство цифровизации разрабатывает для приложения mObywatel новую функцию — портал для предоставления поддержки кандидатам и избирательным спискам. Сервис планируют использовать уже во время предвыборной кампании в Сейм и Сенат в следующем году, сообщает RMF24.

Заместитель министра цифровизации Дариуш Стандерский заявил, что цель проекта — упростить предоставление поддержки кандидатам и повысить безопасность процедуры. По его словам, новая система должна избавить избирателей от необходимости вписывать все персональные данные в бумажные бланки под списками кандидатов.

Проверка избирательных прав

Министерство сообщило, что сервис будет сопровождать пользователя шаг за шагом. Система будет проверять его избирательные права и соответствующий избирательный округ по данным Центрального реестра избирателей.

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По замыслу авторов проекта, цифровой формат должен ограничить круг людей, которые могут видеть персональные данные избирателя. Информация о предоставлении поддержки кандидату или списку на выборах в Сейм будет доступна только избирателю и Государственной избирательной комиссии Польши.

Доступ для избирательных комитетов

Уполномоченные представители избирательных комитетов смогут проверять количество подписей, собранных цифровым способом для кандидатов и списков. В то же время они не будут иметь доступа к данным людей, предоставивших такую поддержку.

После запуска цифрового сервиса бумажный сбор подписей не отменят. По словам Стандерского, портал также должен помочь собирать поддержку для кандидатов на местных выборах и использоваться во время референдумов. В Министерстве цифровизации отметили, что приложением mObywatel пользуются 13,5 млн человек, а ежедневно в него заходят около 2 млн пользователей.

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