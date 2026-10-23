波兰数字化部正在为 mObywatel 应用开发一项新功能——用于向候选人和选举名单提供支持的门户。该服务计划最早在明年众议院和参议院选举竞选期间启用，RMF24报道。

波兰数字化部副部长达里乌什·斯坦德尔斯基表示，该项目旨在简化对候选人的支持程序并提高其安全性。他表示，新系统应让选民无需在候选人名单下方的纸质表格中填写全部个人数据。

核验选举权利

该部门表示，这项服务将逐步引导用户操作。系统将根据中央选民登记册的数据，核验用户的选举权利及相应选区。

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根据项目作者的构想，数字化形式将限制能够查看选民个人数据的人员范围。有关在众议院选举中支持候选人或名单的信息，将仅向选民本人和波兰国家选举委员会开放。

选举委员会的访问权限

选举委员会的授权代表将能够核查为候选人和名单以数字方式收集的签名数量。同时，他们无法访问提供此类支持者的数据。

数字服务启动后，纸质签名收集不会被取消。斯坦德尔斯基表示，该门户还应有助于在地方选举中为候选人收集支持，并在公投期间使用。数字化部指出，已有1350万人使用 mObywatel 应用，每天约有200万用户登录该应用。

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