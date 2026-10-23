总部位于纽约的初创公司 Daytona Platforms 在美国以10亿美元的公司估值完成6000万美元B轮融资。本轮融资由 FirstMark Growth 领投，Daytona 的融资总额达到9100万美元，TechCrunch报道。

本轮投资者

FirstMark 此前也曾领投 Daytona 的2400万美元A轮融资，公司于2月宣布了该轮融资。据 Daytona 称，参与新一轮融资的个人投资者包括 Stripe 的帕特里克·科里森、Shopify 的托比·吕特克、Perplexity 的阿拉温德·斯里尼瓦斯、Zoom 的埃里克·袁、Datadog 的奥利维耶·波梅尔、Quora 的亚当·德安杰洛以及 Mercor 的布伦丹·富迪。

Daytona 还列举了 Qualcomm Ventures、Samsung Next 和 Okta Ventures 为本轮参与者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

面向智能体的云平台

成立三年的 Daytona 正在专门为长时间运行的智能体开发云平台。该初创公司认为，这类智能体需要与传统长时间运行服务不同的基础设施。公司创始人伊万·布拉津指出，智能体能够运行数千个此前未预先规划的、可保持状态的短期任务。

布拉津表示，Daytona 云应当像是为每个智能体配备的一台独立计算机。在该平台上，智能体可以访问隔离的 Linux、Windows 和 macOS 环境、图形处理器及其他服务。

关注我们在