Нью-йоркский стартап Daytona Platforms в США привлек $60 млн в раунде Series B при оценке компании в $1 млрд. Раунд возглавила FirstMark Growth, а общий объем средств, привлеченных Daytona, достиг $91 млн, сообщает TechCrunch.

Инвесторы раунда

FirstMark ранее также возглавляла раунд Series A Daytona на $24 млн, о котором компания объявила в феврале. По данным Daytona, к новому финансированию присоединились частные инвесторы, среди которых Патрик Коллисон из Stripe, Тоби Лютке из Shopify, Аравинд Шринивас из Perplexity, Эрик Юань из Zoom, Оливье Помель из Datadog, Адам Д’Анджело из Quora и Брендан Фуди из Mercor.

Среди участников раунда Daytona также назвала Qualcomm Ventures, Samsung Next и Okta Ventures.

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Облачная платформа для агентов

Трехлетняя Daytona разрабатывает облачную платформу специально для долгосрочно работающих агентов, которым, по мнению стартапа, нужна инфраструктура, отличающаяся от традиционных долгосрочно работающих сервисов. Основатель компании Иван Буразин отметил, что агенты могут запускать тысячи коротких задач с сохранением состояния, которые не были запланированы заранее.

По словам Буразина, облако Daytona должно быть похоже на отдельный компьютер для каждого агента. На платформе агенты могут получать доступ к изолированным средам Linux, Windows и macOS, графическим процессорам и другим сервисам.

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