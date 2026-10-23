Nowojorski startup Daytona Platforms w USA pozyskał 60 mln dolarów w rundzie Series B przy wycenie spółki na 1 mld dolarów. Rundzie przewodził FirstMark Growth, a łączna kwota środków pozyskanych przez Daytonę osiągnęła 91 mln dolarów, informuje TechCrunch.

Inwestorzy rundy

FirstMark wcześniej również przewodził rundzie Series A Daytony o wartości 24 mln dolarów, którą firma ogłosiła w lutym. Według Daytony do nowego finansowania dołączyli prywatni inwestorzy, w tym Patrick Collison ze Stripe, Tobi Lütke z Shopify, Aravind Srinivas z Perplexity, Eric Yuan z Zoom, Olivier Pomel z Datadog, Adam D'Angelo z Quora oraz Brendan Foody z Mercor.

Wśród uczestników rundy Daytona wymieniła także Qualcomm Ventures, Samsung Next i Okta Ventures.

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Platforma chmurowa dla agentów

Trzyletnia Daytona rozwija platformę chmurową specjalnie dla długotrwale działających agentów, którzy, zdaniem startupu, potrzebują infrastruktury innej niż tradycyjne długotrwale działające usługi. Założyciel firmy Ivan Burazin zaznaczył, że agenci mogą uruchamiać tysiące krótkich zadań z zachowaniem stanu, które nie były wcześniej planowane.

Według Burazina chmura Daytona powinna przypominać oddzielny komputer dla każdego agenta. Na platformie agenci mogą uzyskiwać dostęp do izolowanych środowisk Linux, Windows i macOS, procesorów graficznych oraz innych usług.

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