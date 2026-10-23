У США Daytona залучила $60 млн за оцінки $1 млрд — TechCrunch

Нью-йоркський стартап Daytona Platforms у США залучив $60 млн у раунді Series B за оцінки компанії в $1 млрд. Раунд очолив FirstMark Growth, а загальний обсяг коштів, залучених Daytona, сягнув $91 млн, повідомляє TechCrunch.

Інвестори раунду

FirstMark раніше також очолював раунд Series A Daytona на $24 млн, про який компанія оголосила в лютому. За даними Daytona, до нового фінансування долучилися приватні інвестори, серед яких Патрік Коллісон зі Stripe, Тобі Лютке з Shopify, Аравінд Шрінівас із Perplexity, Ерік Юань із Zoom, Олів’є Помель із Datadog, Адам Д’Анджело з Quora та Брендан Фуді з Mercor.

Серед учасників раунду Daytona також назвала Qualcomm Ventures, Samsung Next та Okta Ventures.

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Хмарна платформа для агентів

Трирічна Daytona розробляє хмарну платформу спеціально для довготривалих агентів, яким, на думку стартапу, потрібна інша інфраструктура, ніж традиційним довготривалим сервісам. Засновник компанії Іван Буразін зазначив, що агенти можуть запускати тисячі коротких завдань зі збереженням стану, які не планували заздалегідь.

За словами Буразіна, хмара Daytona має бути схожою на окремий комп’ютер для кожного агента. На платформі агенти можуть отримувати доступ до ізольованих середовищ Linux, Windows і macOS, графічних процесорів та інших сервісів.

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