22 października w Szanghaju w Chinach otwarto West Bund International Tech Consumer Carnival 2026, który zgromadził ponad 400 marek technologicznych z różnych krajów. Podczas wydarzenia prezentowane są konsumenckie produkty oparte na sztucznej inteligencji dla ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i innych dziedzin, informuje ECNS. Karnawał potrwa do 25 października.

SI w urządzeniach medycznych

Chen Hongyuan, współzałożyciel i dyrektor finansowy E3A Healthcare, powiedział, że zespół firmy opracował model SI do użycia z inteligentnym monitorem płodu. Według niego model ma przewidywać rozpoczęcie porodu.

Firma opracowuje również urządzenie łagodzące ból menstruacyjny. Planuje zastosować w nim neuromodulację — metody zmiany aktywności nerwowej — oraz adaptacyjne algorytmy oparte na SI.

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Inteligentne produkty dla dzieci

Firma Mamibao z miasta Ningbo zaprezentowała inteligentne łóżeczko dziecięce. Jego kamera monitoruje niemowlę w czasie rzeczywistym i powiadamia opiekunów, jeśli nos lub usta dziecka są zasłonięte, co może wskazywać na ryzyko uduszenia.

Przedstawiciel firmy Nie Ning zaznaczył, że Mamibao wcześniej produkowała towary dla znanych zagranicznych marek, a w ostatnich latach rozwija własną markę oraz bardziej zaawansowane technologicznie produkty. Inteligentne łóżeczko jest już sprzedawane w Chinach kontynentalnych i Dubaju.

Na stoisku SenseTime pracownik firmy Lu Jishuang opowiedział o agencie SI, który przekształca się z narzędzia do komunikacji w narzędzie zwiększające produktywność. Jego zastosowanie rozszerza się, między innymi w medycynie i edukacji. Według oficjalnych danych od stycznia do września 2026 roku sprzedaż detaliczna inteligentnych urządzeń ubieralnych w Chinach wzrosła o ponad 70% rok do roku, a sprzedaż w sklepach bez personelu — o ponad 25%.

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