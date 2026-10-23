22 октября в Шанхае, Китай, открылся West Bund International Tech Consumer Carnival 2026, объединивший более 400 технологических брендов из разных стран. На мероприятии демонстрируют потребительские продукты на основе искусственного интеллекта для здравоохранения, ухода за детьми и других сфер, сообщает ECNS. Карнавал продлится до 25 октября.

ИИ в медицинских устройствах

Соучредитель и финансовый директор E3A Healthcare Чэнь Хунъюань рассказал, что команда компании разработала ИИ-модель для использования с умным фетальным монитором. По его словам, модель предназначена для прогнозирования начала родов.

Компания также разрабатывает устройство для облегчения менструальной боли. В нем планируют применять нейромодуляцию — методы изменения нервной активности — и адаптивные алгоритмы на основе ИИ.

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Умные товары для детей

Компания Mamibao из города Нинбо представила умную детскую кроватку. Ее камера следит за младенцем в реальном времени и уведомляет ухаживающих лиц, если нос или рот ребенка перекрыты, что может указывать на риск удушья.

Представитель компании Не Нин отметил, что Mamibao ранее производила товары для известных зарубежных брендов, а в последние годы развивает собственную марку и более технологичные продукты. Умная кроватка уже продается в материковом Китае и Дубае.

На стенде SenseTime сотрудник компании Лу Цзишуан рассказал об ИИ-агенте, который превращается из инструмента для общения в инструмент повышения производительности. Его применение расширяется, в том числе в медицине и образовании. По официальным данным, в январе—сентябре 2026 года розничные продажи умных носимых устройств в Китае выросли более чем на 70% в годовом выражении, а продажи в магазинах без персонала — более чем на 25%.

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